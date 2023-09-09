رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب الأردني

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية أحمد بن محمد الصفدي؛ وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الأردن على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب الأردني.
ورحّب رئيس مجلس النواب الأردني -في مستهل جلسة المباحثات- برئيس مجلس الشورى بمناسبة زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، متمنيًا له والوفد المرافق طيب الإقامة في بلدهم الثاني الأردن.
ونوه "الصفدي" بعمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، معبرًا عن تثمين الأردن لمواقف المملكة العربية السعودية تجاه الأردن في مختلف المجالات؛ مشيدًا في الوقت ذاته بتطور العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب.
من جانبه عبّر رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب الأردني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأشاد الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال الجلسة بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، منوهًا بما تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية من تطور مستمر في مختلف المجالات.
وأكد خلال جلسة المباحثات على ما تشكله الزيارات البرلمانية المتبادلة من أهمية بالغة لدعم وتعزيز العلاقات وتنميتها، والدور المهم المنوط بلجان الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأرحب.
وجرى خلال جلسة المباحثات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني القائم بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني.
حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، ومبارك بن خلف الدوسري، والدكتور ناصح بن ناصح البقمي، واللواء مساعد بن سالم الخالدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري؛ فيما حضرها من الجانب الأردني عدد من أعضاء مجلس النواب.