رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب الأردني

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية أحمد بن محمد الصفدي؛ وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الأردن على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب الأردني.