"الزكاة والضريبة والجمارك" تُنفذ أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية خلال ديسمبر

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي(zatca.gov.sa)، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)،حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.