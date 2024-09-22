خلال أسبوع.. ضبط 23 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

وأوضحت وزارة الداخلية أن القوات الخاصة للأمن البيئي ألقت القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السورية؛ لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومواطنيْن ارتكبا مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، ومواطنًا لارتكابه مخالفة الرعي بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.