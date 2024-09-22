خلال أسبوع.. ضبط 23 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

نجحت الفِرَق الرقابية في ضبط (23) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال الأسبوع المنتهي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن القوات الخاصة للأمن البيئي ألقت القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السورية؛ لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومواطنيْن ارتكبا مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، ومواطنًا لارتكابه مخالفة الرعي بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وتمكنت الفِرَق من ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها بمحمية الملك خالد الملكية، بالإضافة إلى 10 مقيمين من الجنسيات الباكستانية والهندية والسودانية لاستغلالهم الرواسب، ومقيمين من الجنسية البنجلاديشة والباكستانية لاقتلاعهما الأشجار دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.
وأضافت الوزارة أنه تم ضبط مواطن لاستغلاله حطبًا محليًّا في الأنشطة التجارية في منطقة عسير، ومقيمًا من الجنسية النيبالية لتفريغه مواد خرسانية في المنطقة الشرقية.
وضبطت الإدارة العامة للمجاهدين مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزته حطب محلي معروض للبيع في منطقة جازان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.