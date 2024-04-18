المركز الطبي الدولي يحصل على الاعتماد الأمريكي (ACGME-I) العالمي لبرنامج الإقامة التدريبي في الطب الباطني

حصل المركز الطبي الدولي على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج الإقامة في الطب الباطني من مجلس اعتماد المراكز الطبية التدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية The Accreditation Council for Graduate Medical Education International بذراعه الدولي والذي يعرف اختصاراً بـ (ACGME-I) وهو اعتماد عالمي لتحسين جودة التدريب واعتماد أرقى المعايير العالمية لبرنامج الإقامة التدريبي في الطب الباطني.
وبالحصول على هذا الاعتماد، يصبح المركز الطبي الدولي هو المستشفى الأول والوحيد في المملكة الحاصل على هذا الاعتماد في برنامج الاقامة التدريبي للطب الباطني، وبموجبه يكون قد حاز اعترافاً عالمياً باعتباره مستشفى تدريبياً متميزاً.
اعتماد (ACGME-I) هو شهادة للمركز الطبي الدولي بضمان جودة التدريب واستقبال أعضاء هيئة التدريس الأعلى تأهيلاً والحصول على القبول من الكيانات الطبية الدولية، بما يشمل إمكانية التقديم على شهادات الزمالة في الولايات المتحدة لإكمال التخصص الدقيق.
هذه المميزات ستكون بالطبع محفزة للأطباء المقيمين لاختيار المركز الطبي الدولي للحصول على تدريبهم فيه.
الجدير بالذكر أن المركز الطبي الدولي كان قد حصل على اعتماد (ACGME-I) المؤسسي لبرامج تدريب الأطباء المقيمين وباعتباره المستشفى الخاص الأول والوحيد بالسعودية أيضاً الذي يحصل عليه.