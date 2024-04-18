المركز الطبي الدولي يحصل على الاعتماد الأمريكي (ACGME-I) العالمي لبرنامج الإقامة التدريبي في الطب الباطني

وبالحصول على هذا الاعتماد، يصبح المركز الطبي الدولي هو المستشفى الأول والوحيد في المملكة الحاصل على هذا الاعتماد في برنامج الاقامة التدريبي للطب الباطني، وبموجبه يكون قد حاز اعترافاً عالمياً باعتباره مستشفى تدريبياً متميزاً.