شاهد.. هكذا استمتع زوَّار "جادة الإبل" بالقرية التراثية في حائل

أبرز مهرجان "جادة الإبل" في حائل التراث الحائلي الأصيل عبر قرية تراثية، تضمنت خيمـة الضيافـة الحائلية، وسوقًا شعبيًّا، عُرضت فيه الصناعات التراثية والحِرف اليدوية والأكلات الشعبية.
ولم تخلُ القرية من الألعاب التراثية، كرمي السهام، والرشــا، وحِرف الأطفال، وذلك في المسـرح المفتـوح الذي يمنح جوائز قيمة للفائزين.
وجرب زوار القرية ركوب الجِمال المزينة، التي ذكَّرتهم بزمن الأجداد وإرثهم الذي كان من أبرز سماته اعتمادهم على الإبل في النقل والترحال.
وظهر في القرية الماعز القزمي الذي تم تعريف الزائر بشـكله ولونـه وخصائصه.
وتجول الزوار في أرجاء القرية عبر "قطار القرية"، واستمتعوا من خلاله بأجواء القرية التراثية.
كما استمتع زوار القرية بالعديد من الفعاليات المتنوعة، من معارض، وعروض للإبل، وخيمة الصقور، والمركز الفلكي، وأعمال النحت على الرمل، وقافلة الإبل.. والعديد من الفعاليات الأخرى التي تُلبي رغبات المجتمع بشتى شرائحه.