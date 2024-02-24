شاهد.. هكذا استمتع زوَّار "جادة الإبل" بالقرية التراثية في حائل

كما استمتع زوار القرية بالعديد من الفعاليات المتنوعة، من معارض، وعروض للإبل، وخيمة الصقور، والمركز الفلكي، وأعمال النحت على الرمل، وقافلة الإبل.. والعديد من الفعاليات الأخرى التي تُلبي رغبات المجتمع بشتى شرائحه.