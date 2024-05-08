"العجمي": التقبل والسعادة دليل لفهم أعمق للحياة وتحقيق الرضا الداخلي

وأشار إلى أن "التقبل ليس مجرد فهم سطحي للأمور، بل هو فلسفة حياة تعتمد على القبول الداخلي لكل ما يحدث في حياتنا بما في ذلك الأشياء التي لا يمكن تغييرها؛ فعندما نتقبل الأمور كما هي، نجد أنفسنا أكثر سعادة ورضا، حيث نستثمر طاقتنا في تحقيق الأهداف التي تخدمنا وتخدم المجتمع من حولنا".