لماذا تتقدم أو تتأخر المربعانية عن وقتها؟.. "المسند" مقدمًا تفسيرًا: أنواءٌ والأمر هيّن

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن بعض الحسابات الفلكية تدخل المربعانية في 1 ديسمبر، وبعضها في 3 أو 6 أو 7 أو 8 منه؛ مشيرًا إلى أن الاختلاف في وقت دخولها وغيرها من الأنواء والطوالع، أمرٌ هيّن.