لماذا تتقدم أو تتأخر المربعانية عن وقتها؟.. "المسند" مقدمًا تفسيرًا: أنواءٌ والأمر هيّن

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن بعض الحسابات الفلكية تدخل المربعانية في 1 ديسمبر، وبعضها في 3 أو 6 أو 7 أو 8 منه؛ مشيرًا إلى أن الاختلاف في وقت دخولها وغيرها من الأنواء والطوالع، أمرٌ هيّن.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الطوالع والأنواء عبارة عن نجوم يؤقَّت بها عند رؤيتها لأول مرة فجرًا جهة الشرق، وقد تختلف الرؤية من شخص لآخر ومن منطقة لأخرى منها ظهر الاختلاف.
وأضاف: "مسألة تَغَير الأجواء من حال إلى حال لا تنضبط بدقة يوم أو نحوه؛ إذ قد تتقدم أجواء المربعانية بأسبوع أو أكثر وقد تتأخر عن وقتها بأسبوع أو نحوه، كما حصل في سنين ماضية".