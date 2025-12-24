غدًا.. مسيرة ساحرة تدشّن مهرجان جازان 2026

تنطلق غدًا الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان جازان 2026 تحت شعار «جازان.. كنوز الطبيعة»، عبر مسيرة احتفالية كبرى تبدأ عند الساعة 3:45 عصرًا على الواجهة البحرية بمدينة جيزان، لتعلن رسميًا انطلاق موسم ترفيهي وثقافي يمتد لعدة أشهر.
وتنطلق المسيرة من ممر المشاة خلف ملاعب البادل في بداية الكورنيش، وصولًا إلى مسرح السفينة في نهاية الشارع الثقافي، وسط أجواء احتفالية تعكس تنوّع المنطقة الثقافي والطبيعي.
ويأتي المهرجان هذا العام بتجربة نوعية غير مسبوقة، تجمع بين التنوع الجغرافي الفريد لمنطقة جازان، من جبالها الخضراء وشواطئها الذهبية وجزرها الساحرة، وبين أصالة التراث العريق، مع برامج حديثة تلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية.
وستتحول المسيرة الافتتاحية إلى لوحة فنية متكاملة، حيث تتزين الواجهة البحرية بعروض الدمى الضخمة، والمجاميع الفنية المنسقة، إلى جانب مركبات مزخرفة تجسد محافظات المنطقة وتراثها المتنوع. كما تضفي الفنون الأدائية المستوحاة من الفلكلور المحلي طابعًا أصيلًا على الفعالية، فيما تتحرك المجسمات المتحركة بتناغم بصري لافت، ويبرز «تيفو» المهرجان رمزًا للوحدة والاحتفاء.
ولإثراء المشهد البصري، تمتزج العروض الضوئية والصوتية لتصنع أجواءً ساحرة، قبل أن تُختتم الاحتفالية بعرض مبهر للألعاب النارية يضيء سماء جيزان بألوان زاهية، إيذانًا بانطلاق موسم واعد مليء بالفرح والاكتشاف.