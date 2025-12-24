غدًا.. مسيرة ساحرة تدشّن مهرجان جازان 2026

وستتحول المسيرة الافتتاحية إلى لوحة فنية متكاملة، حيث تتزين الواجهة البحرية بعروض الدمى الضخمة، والمجاميع الفنية المنسقة، إلى جانب مركبات مزخرفة تجسد محافظات المنطقة وتراثها المتنوع. كما تضفي الفنون الأدائية المستوحاة من الفلكلور المحلي طابعًا أصيلًا على الفعالية، فيما تتحرك المجسمات المتحركة بتناغم بصري لافت، ويبرز «تيفو» المهرجان رمزًا للوحدة والاحتفاء.