بحزمة فعاليات.. "التحكيم التجاري" يُطلق "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2" في فبراير

وسيشهد أسبوع عام 2025 عدداً من الفعاليات المتخصّصة بتسوية المنازعات التجارية، التي ستتناول "إدارة العلاقات التجارية الدولية: الإصلاحات القانونية والإستراتيجية التجارية والموافقة بين طرق تسوية المنازعات"؛ وتهدف إلى أن تكون منصة دولية، تجمع المسؤولين والخبراء والمهتمين، من خارج المملكة العربية السعودية ومن داخلها، لتبادل المعارف والخبرات، وإقامة الشراكات وإبرام مذكرات التعاون، وإبراز استثمار المملكة في هذه الصناعة، بصفتها واحدة من ممَكّنات النمو الاقتصادي وأدوات تيسير ممارسة الأعمال وتحفيز الاستثمار.