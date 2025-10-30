الهيئة العامة للإحصاء: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5% في الربع الثالث من عام 2025

وبيّنت "الإحصاء" أن التقديرات السريعة تهدف إلى تزويد صُنّاع القرار والمحللين الاقتصاديين ببيانات حديثة ودقيقة حول أداء الاقتصاد الوطني في وقت مبكر، مؤكدةً أن عملية التقدير تُجرى خلال فترة وجيزة بعد نهاية الربع المرجعي، حتى وإن لم تكتمل جميع البيانات التفصيلية بعد.