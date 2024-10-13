"الدفاع" تعلن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية "رجال ونساء" من رتبة رقيب حتى جندي

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية "رجال - نساء" من رتبة "رقيب، حتى جندي" في مختلف التخصصات لحملة البكالوريوس، والدبلوم، والثانوية العامة، وما يعادلها. وقالت الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "x” إن التقديم عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك.