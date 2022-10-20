"السعودية الخضراء" في نسختها الثانية.. هكذا تواجه المملكة التحدّي العالمي الأكبر في القرن الحالي

ومن هذا المنطلق، ومن كون تغير المناخ تحدّيًا عالميًّا يتشارك الجميع هموم مواجهته، وإيجاد الحلول المثلى للتخفيف من آثاره، ووقف تدهور الأرض، كانت السعودية سبّاقة في دعم الجهود الدولية للحفاظ على الكوكب من الانهيار، وتهديد حياة البشر، واستشعارًا لجسامة المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع، وذلك من خلال المبادرتين اللتين أطلقهما سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعنوان "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، وتنطلق نسختاهما الثانية في مدينة شرم الشيخ المصرية مطلع الشهر المقبل.