"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية تعاون للرعاية الصحية في المناطق المتضررة من زلزال سوريا

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتشغيل منظومة الرعاية الصحية المتنقلة في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، يستفيد منها 385.111 فردًا.