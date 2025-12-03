قطاع النقل يجذب استثمارات بـ280 مليار ريال.. والجاسر: 500 طائرة و10 قطارات جديدة تدعم نمو البنية التحتية

وقال معاليه إن المملكة وسّعت محفظتها من الطائرات إلى 500 طائرة لتمكين الأسطول الجوي السعودي ودعم مستهدفات رؤية 2030، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران يدخل مرحلة توسع “تاريخية” تشمل مشاريع المطارات الكبرى، ومنها مطار الملك سلمان الدولي ومشاريع التطوير في مطارات الدمام وأبها والطائف وحائل والجوف، إلى جانب إطلاق طيران الرياض والناقل الجوي الجديد في الدمام.