قطاع النقل يجذب استثمارات بـ280 مليار ريال.. والجاسر: 500 طائرة و10 قطارات جديدة تدعم نمو البنية التحتية

أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر خلال مشاركته في ملتقى الميزانية 2026 بفندق الفورسيزون بالرياض، أن القطاع يشهد طفرة غير مسبوقة بفضل الإصلاحات الهيكلية والدعم الكبير من القيادة، محققًا عقودًا استثمارية تتجاوز 280 مليار ريال من المستثمرين المحليين والعالميين.
وقال معاليه إن المملكة وسّعت محفظتها من الطائرات إلى 500 طائرة لتمكين الأسطول الجوي السعودي ودعم مستهدفات رؤية 2030، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران يدخل مرحلة توسع “تاريخية” تشمل مشاريع المطارات الكبرى، ومنها مطار الملك سلمان الدولي ومشاريع التطوير في مطارات الدمام وأبها والطائف وحائل والجوف، إلى جانب إطلاق طيران الرياض والناقل الجوي الجديد في الدمام.
وأوضح الجاسر أن قطاع الشحن الجوي نما بنسبة 34% ليصل حجمه إلى 1.2 مليون طن خلال 2025، ما يعزز نشاط الاستيراد والتصدير ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا ارتفاع المساهمة المباشرة لأنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي إلى 6.2%.
وأشار إلى إضافة 144 ألف وظيفة جديدة في أنشطة النقل والتخزين حتى الربع الثالث من 2025 بنسبة نمو 28% مقارنة بالعام 2024، ليصل إجمالي العاملين في القطاع إلى 651 ألف موظف.
وفي القطاع السككي، كشف الجاسر عن شراء 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة قطار الشرق استجابة للطلب المتزايد ودعم الحراك التنموي والاقتصادي في المناطق.
وأضاف معاليه أن القطاع رفع مساهمته في تعزيز المحتوى المحلي إلى 53%، وأن عدد المراكز اللوجستية ارتفع خلال 2025 إلى 24 مركزًا لوجستيًا في مختلف مناطق المملكة، ما يعكس التطور الكبير في كفاءة الخدمات اللوجستية ودورها في تعزيز قدرات التصدير وإعادة التصدير.
وختم الجاسر بالتأكيد على أن مستقبل القطاع، بفضل دعم وتمكين سمو ولي العهد – حفظه الله – “ليس هدفًا فقط، بل مسارًا يتحقق على أرض الواقع وفق مؤشرات وطنية ودولية .