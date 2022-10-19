المملكة.. أمطار أكثر شدة وشمولية تشمل مدناً مهمة خلال النصف الثاني من الوسم

بداية موجات البرد وانخفاض ملحوظ على الحرارة العُظمى والصغرى على حدٍ سواء على أجزاءٍ واسعة من شبه الجزيرة العربية خلال النصف الثاني من نوفمبر، لكنها ستكون مُتباعدة زمانياً.