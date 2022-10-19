المملكة.. أمطار أكثر شدة وشمولية تشمل مدناً مهمة خلال النصف الثاني من الوسم

مع دخولنا في موسم الوسم، تزداد التساؤلات حول التوقعات الأولية للموسم من جانب الهطولات المطرية أو من جانب درجات الحرارة وموجات البرد.
تحسُّن تدريجي على رقعة وشِدّة الأمطار خلال النصف الثاني من موسم الوسّم لتشمل مُدناً مهمة.
تحسُّن الأمطار بُعيد الثلث الثاني من نوفمبر على أجزاء عِدّة من شبه الجزيرة العربية بشكلٍ مُطّرد.
مراقبة احتمالية تشكُّل عِدّة حالات مدارية شمال المحيط الهندي (بحر العرب وخليج البنغال) خلال الفترة الثانية من النشاط مع تركزها على خليج البنغال.
درجات حرارة حول مُعدلاتها في أغلب أنحاء شبه الجزيرة العربية كمُتوسط خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير.
بداية موجات البرد وانخفاض ملحوظ على الحرارة العُظمى والصغرى على حدٍ سواء على أجزاءٍ واسعة من شبه الجزيرة العربية خلال النصف الثاني من نوفمبر، لكنها ستكون مُتباعدة زمانياً.
تحسُّن فُرص وصول وتعمُّق الأحواض العلوية الباردة للجزيرة العربية خلال النصف الثاني من نوفمبر من نواحي بلاد الشام ومصر تارةً ومن نواحي العراق وشرق الجزيرة العربية تارةً أخرى.
تنبيه من ارتفاع فُرص تشكُّل الموجات الغُبارية/الرملية خلال ديسمبر ويناير، نتيجة تعمُّق كُتل هوائية باردة من شمال غرب المملكة والفوارق الحرارية الهائلة.