السعودية تدين وتستنكر استهداف مدرسة الرازي بمخيم النصيرات بغزة ومنطقة العطار بخان يونس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدَيْن استهداف مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم النصيرات في غزة، واستهداف منطقة العطار في خان يونس؛ ما أودى بحياة العشرات، وأصاب المئات في اعتداءَيْن جديدَيْن لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العُزَّل.
وتفصيلاً، جدَّدت السعودية رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها.
وتُحمِّل السعودية قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية من جراء استمرار خرقها للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية كافة. كما تؤكد السعودية المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتُحذِّر من أن استمرار الفشل في ذلك لا يُعبِّر عن عجز وضعف مؤسسات المجتمع الدولي فحسب، بل ينذر بتبعات تتعدى هذه الأزمة، وتمس أسس الشرعية الدولية ومصداقيتها، ومدى قدرتنا على حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي مستقبلاً.