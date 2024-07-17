السعودية تدين وتستنكر استهداف مدرسة الرازي بمخيم النصيرات بغزة ومنطقة العطار بخان يونس

وتُحمِّل السعودية قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية من جراء استمرار خرقها للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية كافة. كما تؤكد السعودية المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتُحذِّر من أن استمرار الفشل في ذلك لا يُعبِّر عن عجز وضعف مؤسسات المجتمع الدولي فحسب، بل ينذر بتبعات تتعدى هذه الأزمة، وتمس أسس الشرعية الدولية ومصداقيتها، ومدى قدرتنا على حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي مستقبلاً.