سفير الكويت بالرياض: زيارة أمير البلاد للمملكة في أولى محطاته تؤكد المكانة الخاصة للسعودية

وأضاف أن الكويت والمملكة تسيران على ذات الطريق في كل المحافل الدولية وعلى جميع الأصعدة الهادفة إلى دعم السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وينطلقان من رؤية مشتركة لتحقيق الرقي والازدهار لشعبيهما.