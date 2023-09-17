الحرب مستمرة على المخدرات.. فيديو للقبض على مروّجي الحشيش والإمفيتامين والشبو

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في صبيا روّج في مركبة يقودها 5607 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي القصيم، تمّ ضبط مواطن قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي.
ونجحت شرطة المدينة المنوّرة في ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، قام بترويج الحشيش والإمفيتامين المخدرَيْن.
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في منصة "إكس"، أنه تمّ القبض في خميس مشيط على مواطنَيْن روَّجا مادة الإمفيتامين المخدر بخميس مشيط.
وفي نجران، ضبطت قوات الأمن مواطناً قام باقتحام ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته.
ونجحت قوات الأمن في الطائف، في القبض على مواطنيْن قاما بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتيْن وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية.
وفي ينبع، تمّ القبض على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية قاموا بترويج مادتَي الشبو والحشيش المخدرتيْن، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي الرياض، تمّ القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن أوقفا مركبتيهما في طريق عام وعرقلا حركة السير، مخالفين الآداب العامة، ومعرّضين حياة الآخرين للخطر.
وفي طبرجل، تم ضبط مواطنَيْن روَّجا الحشيش.
وفي جدة، تمّ ضبط مقيمَيْن من الجنسية اليمنية ومواطن قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضُبط بحوزتهم مبلغ مالي.