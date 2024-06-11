الحجاج اليمنيون القادمون من منفذ الوديعة يرفعون عبارات الشكر والثناء ممزوجة بالدعوات لحكومة خادم الحرمين

بعبارات الشكر، والألسن التي تلهج بالدعاء على حسن الاستقبال، وتيسير الوصول إلى مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية، بدت تباشير الفرح والسرور على وجوه ضيوف الرحمن وهم في مدينة الحجاج بالوديعة في محافظة شرورة فيما يتلقون خدمات متنوعة وتسهيلات كبيرة.
وقال أحد الحجاج من اليمن: "أنا سعيد جدًا بوصولي إلى المملكة السعودية لأداء مناسك الحج، وأشكر المملكة العربية السعودية على جهودها في استقبال الحجاج اليمنيين. وحقيقة، كنت أتوقع أن الإجراءات أصعب مما رأيت، ولكن الحمد لله إجراءات سهلة وميسرة وبسيطة جدًا ومريحة، وأنا فعلاً سعيد ومبسوط كوني سأقوم بأداء فريضة الحج".
وأضاف حاج يمني آخر: "ما شاء الله تبارك الله على جودة وتميز الخدمة، وحسن الاستقبال.. نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، سائلاً الله تعالى لهذا البلد ولحكومته التوفيق والنجاح لما يقدمونه للحجاج".