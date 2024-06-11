الحجاج اليمنيون القادمون من منفذ الوديعة يرفعون عبارات الشكر والثناء ممزوجة بالدعوات لحكومة خادم الحرمين

وقال أحد الحجاج من اليمن: "أنا سعيد جدًا بوصولي إلى المملكة السعودية لأداء مناسك الحج، وأشكر المملكة العربية السعودية على جهودها في استقبال الحجاج اليمنيين. وحقيقة، كنت أتوقع أن الإجراءات أصعب مما رأيت، ولكن الحمد لله إجراءات سهلة وميسرة وبسيطة جدًا ومريحة، وأنا فعلاً سعيد ومبسوط كوني سأقوم بأداء فريضة الحج".