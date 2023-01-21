أمير مكة يرعى حفل فرح جدة 2023 في دورته الـ22

يرعى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، حفل "فرح جدة" 2023م في دورته الـ22 للاحتفاء بعرسان محافظة جدة، يوم الأربعاء 17 رجب المقبل، الذي تنظّمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، بقاعة ليلتي للمناسبات، بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية زواج الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة: الجمعية ساهمت منذ إنشائها في تزويج أكثر من 100 ألف شاب وفتاة، ووفرت الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، وأعدت لهم برامج تدريبية وتأهيلية قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، ورسمت لهم خارطة طريق لبدء حياة زوجية سعيدة ومستقرة قائمة على الود والرحمة.
وقدّم شكره الأمير خالد الفيصل على رعايته لهذه المناسبة الاجتماعية الكبيرة التي ترسم السعادة والبسمة في نفوس أبناء وبنات محافظة جدة.
من جانبه أشار العضو المؤسّس للجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة ورئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة سابقًا، الشيخ عبد المحسن الخيال؛ إلى أن الجمعية تهدف عبر هذه المشاريع الاجتماعية لنشر ثقافة الزواج الميسر ومشاركة العرسان فرحتهم، والدعوة إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان؛ لينعموا بحياة أسرية سعيدة مستقرة لا تنغصها الديون والمشكلات.
يُذكر أن مهرجان فرح جدة امتداد لإحدى عادات أهل جدة بالتجمع في الحارة للاحتفاء بالعرسان بالزفّة والأهازيج الرائعة والحرص على خدمتهم وتوفير كافة متطلباتهم ومشاركتهم الفرحة والبهجة.