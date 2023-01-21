أمير مكة يرعى حفل فرح جدة 2023 في دورته الـ22

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية زواج الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة: الجمعية ساهمت منذ إنشائها في تزويج أكثر من 100 ألف شاب وفتاة، ووفرت الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، وأعدت لهم برامج تدريبية وتأهيلية قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، ورسمت لهم خارطة طريق لبدء حياة زوجية سعيدة ومستقرة قائمة على الود والرحمة.