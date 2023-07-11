"نصار": نادي "البادل" يثري رؤية 2030 بزيادة ممارسي اللعبة والارتقاء بجودة الحياة
حقّقت رياضة البادل في المملكة، بإشراف اللجنة السعودية للبادل؛ نجاحاً وانتشاراً كبيرين ومركزاً متقدماً بين الدول المتمرسة والمهتمة بهذه الرياضة التي ظهرت في بدايتها بدولة المكسيك، لتنتقل فيما بعد إلى مختلف بلدان العالم كإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين، وبعدها إلى الدول العربية والخليجية وفي مقدمتها المملكة.
وكشف المدرب السعودي في رياضة البادل الكابتن حسام حربي نصار؛ عن أن هذه الرياضة تمتاز بجمعها كلاً من رياضة الأسكواش والتنس الأرضي، وهو ما جعلها مفضلة لعديدٍ من الشباب؛ منوّهاً بأن المملكة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسب المشاركين في هذه الرياضة في مختلف المناطق والمحافظات.
وأوضح نصار أن نادي البادل بالمنطقة الشرقية يعد من أوائل الأندية للعبة في المملكة؛ الذي أُسس عام 2021؛ بهدف التعريف وتحسين وتطوير رياضة البادل من خلال المرافق الراقية التي تتيح لمُحبي اللعبة ممارستها في أي وقت خلال العام؛ والذي يثري رؤية 2030 بزيادة ممارسي هذه الرياضة العالمية والارتقاء بجودة الحياة؛ مضيفاً أن اللجنة السعودية للبادل في هذا السياق تقدّمت للجمعية العمومية للبادل، بمشروع تمكين الأندية والأكاديميات من استضافة بطولات الاتحاد الدولي "FIP" بداية من العام المقبل 2024م بفئاتها كافة.
بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي لنادي بادل زون، الدكتور سلطان فؤاد نصار؛ أنه تمّ أخيراً تنظيم بطولة جدة المفتوحة الثانية للجنسين بمشاركة أكثر من 100 فريق؛ أُقيمت على 9 ملاعب مهيَّأة لإقامة مثل هذه المنافسات ذات الطابع الجماهيري؛ مما جسّد التنافس وزيادة عدد ممارسي هذه الرياضة وتوسيع نطاق المشاركين فيها؛ والذي يعكس تطور الرياضة في المملكة والاهتمام بتهيئة البيئة الملائمة التي تجعلها قادرة على مسايرة دول العالم المتقدمة في مثل هذه الرياضات.
يُذكر أن اللجنة السعودية للبادل أُسست في أغسطس عام 2021م، وبدأت نشاطها نهاية عام 2021م، بتنظيم البطولات المحلية، وإعداد الفرق ودعم تأسيس منتخب البادل، والمساهمة بنشر اللعبة بالمملكة، كما انضمت اللجنة السعودية للبادل للاتحاد الدولي نهاية أبريل 2022؛ لتبدأ مسيرة تنظيم بطولات دولية وعالمية تصنيفية، إضافة إلى مشـاركاتها الخارجية.
وتعد رياضة البادل من رياضات كرة المضرب، وتختلف بعض الشيء عن رياضة التنس الأرضي، حيث تُلعب هذه الرياضة بشكل زوجي في ملعب مغلق أصغر من ملاعب التنس، كما تجمع ما بين النشاط البدني المتوازن والترفيه ومناسبتها لأفراد المجتمع كافة.