"نصار": نادي "البادل" يثري رؤية 2030 بزيادة ممارسي اللعبة والارتقاء بجودة الحياة

وأوضح نصار أن نادي البادل بالمنطقة الشرقية يعد من أوائل الأندية للعبة في المملكة؛ الذي أُسس عام 2021؛ بهدف التعريف وتحسين وتطوير رياضة البادل من خلال المرافق الراقية التي تتيح لمُحبي اللعبة ممارستها في أي وقت خلال العام؛ والذي يثري رؤية 2030 بزيادة ممارسي هذه الرياضة العالمية والارتقاء بجودة الحياة؛ مضيفاً أن اللجنة السعودية للبادل في هذا السياق تقدّمت للجمعية العمومية للبادل، بمشروع تمكين الأندية والأكاديميات من استضافة بطولات الاتحاد الدولي "FIP" بداية من العام المقبل 2024م بفئاتها كافة.