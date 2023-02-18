بحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير.. المنتدى السعودي للإعلام ينطلق الاثنين المقبل

وبالتزامن مع جلسات اليوم الأول، تقام مجموعة من الورش يناقش فيها خبراء في الإعلام "القيادة الإعلامية: مرتكزاتها وأدوارها" و"الإعلام المتخصص: النشأة والتطوير والأهمية" و"مهن المستقبل والتحول الرقمي" و"الألعاب الذكية.. صناعات كبيرة لشاشات صغيرة"، و"مدخل الأنيمشين"، و"صناعة المحتوى السياسي"، و"المدن الإعلامية ومستقبل البث الفضائي"، و"المعلومات مقابل التفسير في عصر الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية"، و"فن وأسس تصميم الشخصيات".