العلاقة السعودية العراقية.. أخوّة تاريخية وشراكة إستراتيجية واسعة دعمتها القيادة

ونقل البلدان هذا الترابط لآفاق أخرى بعد فتح منفذ جديدة عرعر البري، ومعاودة النقل الجوي ضمن جداول الرحلات اليومية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة، لتمكين أكبر عدد من الزوار والمعتمرين من أداء مناسكهم، كذلك لأهداف الدفع بالحركة التجارية الجوية، ولها أبعاد اقتصادية لتسهيل تنقل رجال الأعمال والمستثمرين، كذلك يصب في المجال السياحي بين الجارتين.