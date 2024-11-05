محليات

القبض على شخص بالباحة لترويجه أقراصاً محظورة

توقيفه واتخاذ الإجراءات بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
القبض على شخص بالباحة لترويجه أقراصاً محظورة
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطنٍ بمنطقة الباحة؛ لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

منطقة الباحة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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