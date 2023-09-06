"رتال".. استدامة عمرانية خضراء وتجربة إنسانية عادلة لجميع الأفراد ومعايير تنظيمية عالية

وأوضح المهندس عبدالله بن فيصل البريكان الرئيس التنفيذي، أن شركة رتال للتطوير العمراني إضافة إلى سعيها الدائم من أجل الاستدامة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ؛ تطمح في ذات الوقت إلى إرساء مستويات معيشة وتجربة إنسانية عادلة لجميع الأفراد؛ مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يمثل ما يقرب من 40٪ من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة؛ لافتًا إلى أن شركة رتال تمضي قدمًا بكل جهودها حتى يتحقق هذا الطموح، من أجل تلبية معايير الاستثمار المستدام.