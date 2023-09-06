"رتال".. استدامة عمرانية خضراء وتجربة إنسانية عادلة لجميع الأفراد ومعايير تنظيمية عالية

أصدرت شركة رتال للتطوير العمراني، تقريرها السنوي الأول للاستدامة لعام 2022، الذي يستعرض جهود الشركة في المجالات البيئية والمساهمة المجتمعية والحوكمة؛ متضمنًا الإنجازات المتميزة والالتزام الواضح بتعزيز صناعة عقارية وعمرانية أكثر استدامة، من خلال الجهود المركزة، النوعية والكمية، التي أقرتها لائحة الحوكمة لشركة رتال للتطوير العمراني.
وقال عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة رتال: إن جهود الشركة تسترشد برؤية المملكة 2030، التي تمهد الطريق لحقبة جديدة غير مسبوقة من الاستدامة، والتي نتحد من خلالها في مهمتنا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060؛ لذا فإن من الضروري تحقيق الأهداف المناخية العالمية والوطنية التي تتطلب خفضًا جذريًّا في الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة التشغيلية وأنشطة البناء، ويتطلب هذا العمل إجراء تحولات جوهرية داخل الصناعة العقارية والعمرانية، ويتعين علينا أن نلعب دورًا رائدًا في تحقيق أهداف الاستدامة.
وأوضح المهندس عبدالله بن فيصل البريكان الرئيس التنفيذي، أن شركة رتال للتطوير العمراني إضافة إلى سعيها الدائم من أجل الاستدامة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ؛ تطمح في ذات الوقت إلى إرساء مستويات معيشة وتجربة إنسانية عادلة لجميع الأفراد؛ مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يمثل ما يقرب من 40٪ من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة؛ لافتًا إلى أن شركة رتال تمضي قدمًا بكل جهودها حتى يتحقق هذا الطموح، من أجل تلبية معايير الاستثمار المستدام.
ففي مجال الاستدامة البيئية تَبَنّت شركة رتال تطبيق مبادرة "السعودية الخضراء"، التي تهدف بشكل رئيسي إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 ضمن سياساتها التنظيمية وإجراءاتها التشغيلية؛ حيث ساهمت شركة رتال عبر مختلف مشاريعها، ومع مختلف الأمانات والبلديات والمؤسسات الخيرية، بدعم التشجير والزراعة عبر شركة "تدبير" البيئية، وهي إحدى الشركات الفرعية التي تقدم خدمات التشجير والزراعة، بالإضافة إلى مبادرات التشجير والحدائق والمساجد ومكونات جودة الحياة التي توفرها رتال في المجتمعات السكنية التي تطورها في أنحاء المملكة.
وفي إطار التصميم المستدام حصل مركز "رتال" للأعمال في الرياض على نقاط كافية تؤهله للحصول على شهادة GOLD LEED للريادة والقيادة في تصاميم البيئة والاستدامة، كما قامت "رتال" بتنفيذ نظام شامل لمراقبة سلوك استهلاك الموارد في مشاريعها الحالية والمكتملة؛ بهدف تقليل استهلاك الموارد بشكل كبير سنويًّا في إطارها التشغيلي.
وتحرص الشركة ضمن برامجها على تدريب الموظفين وإتاحة الفرص والنمو؛ حيث قامت الشركة بتدريب موظفي الشركة بواقع 685 ساعة تدريبية، 88% منها لموظفين سعوديين.
وفي إطار التزامها بتمكين المرأة في مكان العمل، شكّلت 35% من قاعدة موظفي "رتال"، إيمانًا من رتال بالتنوع والشمول، وفي مجال إدارة المخاطر والأمن الرقمي، تَبَنّت دائرة التحول الرقمي في "رتال" العديد من المبادرات التقنية لتحقيق أعلى مستويات الأمان في عمليات الاتصالات، مع أمن وحماية من الطراز العالمي نتج عنه انعدام الحوادث والتهديدات السيبرانية.
ومجتمعيًّا، دعمت "رتال" مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية؛ ممثلة في مركز "حل" للابتكار الإسكاني، بإنشاء حلول إسكانية لشرائح السكان منخفضي الدخل؛ مما يجعل ملكية المنازل ممكنة، وكذلك قدمت "رتال" حلولًا هندسية للبناء المستدام.
وتماشيًا مع دعم الإبداع والابتكار، أطلقت "رتال" مسابقتها الدولية المعمارية لتصميم المساجد، بمشاركة أكثر من 30 دولة من 5 قارات؛ لتحفيز المعماريين نحو إثراء البيئة العمرانية بتصاميم مبتكرة ترتقي بعمارة المساجد، وباستخدام المواد الصديقة للبيئة لتصميم المساجد لضمان المشاركة المتكاملة في البيئة.
واستند تقرير "رتال" 2022 عن البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة (ESG) إلى المعايير الدولية لمبادرة إعداد التقارير العالمية، ويعكس التزام "رتال" بالنمو المستدام والممارسات المسؤولة.
وجاء إعداد لائحة الحوكمة لشركة رتال للتطوير العمراني، موافقًا لتطبيقات مبادئ الحوكمة الدولية والإقليمية والمحلية، وملتزمًا بما جاء في نظام هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والأنظمة السعودية الأخرى، وموافقًا لما ورد في النظام الأساسي لشركة رتال؛ وذلك بغرض وضع قواعد ومعايير تنظم إدارة الشركة من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح على السواء، كما تضمن الاستمرارية للشركة وتوسعها.
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