"سعود الطبية": هذه الفئات الأكثر أهمية لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

وتابعت في "إنفوجراف" نشرته اليوم، أن اللقاح ضروري أيضاً للحوامل، ومَن يخططون للحمل خلال موسم تفشي الفيروس، والأشخاص المصابين بنقص المناعة الناتج عن تناول بعض أدوية الإصابة بعدوى الإيدز، ومَن يعانون السمنة المفرطة، والمرافقين أو مقدّمي الرعاية للأشخاص المعرّضين للإصابة بمضاعفات مرتبطة بالفيروس، وكبار السن من 50 عاماً أو أكثر، والبالغين والأطفال المصابين بأمراض مزمنة، مثل القلب والكلى والكبد والسكري والمخ والأعصاب وأمراض الدم، والمقيمين في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل.