محليات

خلال أسبوع.. "المرور" يضبط 1218 دراجة آلية مخالفة بمناطق المملكة

أهاب بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد والقوانين
خلال أسبوع.. "المرور" يضبط 1218 دراجة آلية مخالفة بمناطق المملكة

تمكّنت الحملات الميدانية لإدارات المرور السعودي في مختلف المناطق لضبط الدراجات الآلية المخالفة، من ضبط 1218 دراجة مخالفة خلال الفترة من 28 أبريل إلى 4 مايو الجاري.

تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 192 دراجة مخالفة بالرياض، و16 بالعاصمة المقدّسة، و105 بمنطقة المدينة المنوّرة، و70 بالشرقية، و5 دراجات مخالفة بمنطقة تبوك، و4 بحائل، و31 بالقصيم، وجازان 17 دراجة مخالفة، ونجران 19، ومنطقة الحدود الشمالية 10، والجوف 7 دراجات مخالفة، و633 بجدة، و100 بالطائف، و5 دراجات بالقريات، و4 بالباحة.

وأهاب "المرور" على حسابه بمنصة "إكس" بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد.

المرور السعودي
الدراجات الآلية المخالفة

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