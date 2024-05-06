خلال أسبوع.. "المرور" يضبط 1218 دراجة آلية مخالفة بمناطق المملكة

تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 192 دراجة مخالفة بالرياض، و16 بالعاصمة المقدّسة، و105 بمنطقة المدينة المنوّرة، و70 بالشرقية، و5 دراجات مخالفة بمنطقة تبوك، و4 بحائل، و31 بالقصيم، وجازان 17 دراجة مخالفة، ونجران 19، ومنطقة الحدود الشمالية 10، والجوف 7 دراجات مخالفة، و633 بجدة، و100 بالطائف، و5 دراجات بالقريات، و4 بالباحة.