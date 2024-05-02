38 مئوية.. "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وتوقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير)؛ في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 38 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جازان 36 مئوية، والقنفذة 35 مئوية، وينبع والعلا وشرورة ووادي الدواسر ونجران وجدة 34 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ11 درجة، تليها الباحة 13 درجة، وأبها 15 مئوية.
وأوضح أن الرياض والدمام وأبها والأحساء والسودة سجلت أعلى نسبة رطوبة 95%.