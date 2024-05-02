38 مئوية.. "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وتوقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير)؛ في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.