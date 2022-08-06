"إغاثي الملك سلمان" يدشن المرحلة "2" للعمليات المجانية للعيون بعدن والمكلا

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المرحلة الثانية من مشروع العمليات المجانية للعيون ضمن برنامج "نور السعودية" الذي يُنفَّذ في محافظتي عدن والمكلا.
وقال مدير مكتب المركز في عدن صالح الذيباني: "الحملة تأتي في إطار مكافحة العمى والتخفيف عن المرضى الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج من الحالات الأشد ضعفًا".
وأشار إلى أن برنامج "نور السعودية" يستهدف إجراء سته آلاف عملية جراحية متخصصة بالعيون خلال العام يتم تنفيذها ضمن مشاريع متتابعة بهدف شمول أكبر عدد من المرضى المحتاجين لعمليات العيون، يتضمن كل مشروع إجراء 400 عملية، إضافة إلى تقديم الأدوية الضرورية والنظارات الطبية.
بدوره ثمّن وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد الكمال دعم مركز الملك سلمان للإغاثة المتواصل لتعزيز إمكانات القطاع الصحي وخدمة العمل الإنساني في اليمن عمومًا.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق في شتى المجالات.
من جهة أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 123 طناً و371 كيلوجراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 6,918 فرداً.
يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
هذا وقد نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن أمس الورشة التعريفية لمشروع المساعدات الطارئة لتحسين سبل العيش الزراعية للسكان المتضررين من الأزمة الإنسانية وفيروس كورونا، الذي يُنفَّذ في محافظتي لحج والضالع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وتستمر الورشة على مدى خمس أيام يتلقى خلالها قرابة 50 مشاركا ومشاركة من تسع مديريات من محافظتي لحج والضالع المعارف والمفاهيم الأساسية لتنمية القدرات في مجال المحاصيل والثروة الحيوانية.
ويهدف المشروع للوصول إلى 24,030 أسرة متضررة بواقع 168,212 فردًا في محافظتي لحج والضالع من خلال توزيع مدخلات الإنتاج الزراعي بما في ذلك مدخلات إنتاج المحاصيل والأعلاف الحيوانية نحو تحقيق الهدف العام المتمثل في تحسين الأمن الغذائي والتغذوي للأسر المستفيدة من خلال دعم الإنتاج الزراعي والتنوع الغذائي.
وثمّن وكيل وزارة الزراعة والري مدير مكتب الزراعة بمحافظة لحج عبدالملك ناجي عبيد دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف المحافظات اليمنية المتضررة، واهتمامه بشريحة المزارعين المتضررين من خلال تنفيذ هذا المشروع الذي تستفيد منه آلاف الأسر لتلبية احتياجات المواطنين في كل مدن اليمن، ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين والثروة الحيوانية في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.
على صعيد آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث جرى أمس توزيع 1.383 سلة غذائية استهدفت مناطق سوات، وبونير، وشانغلا، ودير العليا، استفاد منها 9.681 فردا من الفئات الأكثر احتياجاً والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.