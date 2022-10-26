فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين بجازان وحائل

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقتَي جازان وحائل، عن ضبط متسوّلين بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية.
وفي استغلالٍ لعاطفة المارة تمّ رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسوّل بشكلٍ مباشر من المارة في الطرقات العامة.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسوّل بطريقة مباشرة من قائدي المركبات، كما تم رصد وضبط مواطن قام بالتسوّل بشكل مباشر أمام المحال التجارية، وآخر أيضاً قام بالتسوّل بشكلٍ مباشر.
ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة؛ مذكّرة بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.