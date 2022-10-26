فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين بجازان وحائل

وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسوّل بطريقة مباشرة من قائدي المركبات، كما تم رصد وضبط مواطن قام بالتسوّل بشكل مباشر أمام المحال التجارية، وآخر أيضاً قام بالتسوّل بشكلٍ مباشر.