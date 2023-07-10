كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة تستضيف ندوة تقرير عالمي بشأن بيئة ريادة الأعمال في المملكة

وحظيت الندوة بمشاركة عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور زيجر ديجريف، الرئيس والرئيس التنفيذي لمركز بابسون جلوبال ديفيد أبدو، وأستاذ ريادة الأعمال بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال رئيس فريق المرصد العالمي لريادة الأعمال في المملكة البروفيسور محمد أعظم رومي، والمدير العام ريادة الأعمال والمبادرات الاجتماعية في مجتمع جميل السعودية محمد عبدالغفار، إلى جانب عدد من الخبراء والأكاديميين العاملين في المرصد العالمي لريادة الأعمال، وآخرين من المختصين في المجال، وقد شهدت الندوة تقديم نبذةٍ عن برنامج المرصد، ثم تسليط الضوء على النتائج الرئيسة والفرص المتاحة التي توصل إليها التقرير السنوي.