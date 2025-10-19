شاهد الأزياء الجازانية.. هوية تنسجها الأصالة وتطرّزها الذاكرة

أما الزي النسائي، فهو لوحة من الجمال والرمزية الثقافية، تتنوّع تفاصيله بين اليومي والاحتفالي؛ فالصدرة والوزرة تمثل لباس المرأة في الجبال وتهامة، بينما يرمز "الـميل والكرتة" للأعراس والمناسبات، وتتزين بخيوط تظهر ألوان الطبيعة من خضرة الجبال إلى زرقة البحر ودفء الرمال؛ لتبرز تناغم المرأة الجازانية مع محيطها وبهاء حياتها اليومية.