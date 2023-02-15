بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": "تفضلوا واعذرونا على التقصير" انتقاصٌ من نعمة الطعام
استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج في فقرة المثل عبارة: "تفضلوا.. وهذا ليس قدركم واعذروني على التقصير"، وتحدث فيها عن معنى هذه العبارة، وموقف السلف من الانتقاص من قيمة الطعام المُقدَّم للضيوف، وتقليل النعمة كما يقول الأوزاعي.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع المذيعة "لبنى عبدالعزيز" وهي تتحدث عن علاقتها بالمشي، وعن سبب تفاعلها على "تيك توك" أكثر من أي تطبيق آخر. كما تنصح الفتيات بالابتعاد عن المثالية في صناعة المحتوى.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للملحن "خالد البراك" وهو يروي قصة تلحينه أوبريت مهرجان البن في جازان.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض فيها عامل المعرفة كتاب سيرة "عبدالله السليمان الحمدان" من تأليف الدكتور "عبدالرحمن العرابي"، كما عرض مقطعًا للأستاذ "محمد باوزير" وهو يحدثنا عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى الفنان القدير "حمدي سعد" لنا قصة أغنية "مرحبابك يا هلا"، التي غناها صوت الأرض الفنان الراحل "طلال مداح" -رحمه الله-.