بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": "تفضلوا واعذرونا على التقصير" انتقاصٌ من نعمة الطعام

وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع المذيعة "لبنى عبدالعزيز" وهي تتحدث عن علاقتها بالمشي، وعن سبب تفاعلها على "تيك توك" أكثر من أي تطبيق آخر. كما تنصح الفتيات بالابتعاد عن المثالية في صناعة المحتوى.