فيديو.. مخالفون مرتكبو جرائم في قبضة رجال الأمن بكل المناطق

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في القصيم، قام بترويج المخدرات وانتحال صفة غير صحيحة في محتوى مرئي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وفي تبوك، تمّ القبض على 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي يعتدون بالضرب على آخرين في مكان عام.
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه تم القبض على مقيمَيْن في جدة، من الجنسية الباكستانية، قاما باتخاذ وحدة سكنية لترويج 782 جراماً من مادة "الشبو".
كما تم القبض في مكة المكرّمة، على مواطنَيْن ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على آخر في مكان عام.