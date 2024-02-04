فيديو.. مخالفون مرتكبو جرائم في قبضة رجال الأمن بكل المناطق

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في القصيم، قام بترويج المخدرات وانتحال صفة غير صحيحة في محتوى مرئي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.