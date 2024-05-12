"تخييم وحرق ومواد خرسانية".. ضبْط 23 مخالفاً لنظام البيئة بمناطق عدة بالمملكة

كما تمّ ضبْط مخالفٍ للرعي بمحمية شرعان الطبيعية في المدينة المنوّرة، و11 آخرين؛ لتلويثهم البيئة بحرق مخلفات صناعية في محافظة جدة، ومقيمَيْن خالفا نظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الشرقية.