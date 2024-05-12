"تخييم وحرق ومواد خرسانية".. ضبْط 23 مخالفاً لنظام البيئة بمناطق عدة بالمملكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 23 مخالفاً لنظام البيئة، في عددٍ من مناطق المملكة خلال أسبوع.
وفي التفاصيل، تمكنت القوات الخاصّة للأمن البيئي من ضبْط مخالفٍ لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي، وآخر لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية.
وتمكنت القوات من ضبْط مخالفٍ لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة الرعي بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومقيمٍ مخالفٍ؛ لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية.
وأوضح حساب وزارة الداخلية على "إكس"، أنه تمّ ضبْط مخالفَيْن لارتكابهما مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، و3 مخالفين؛ لاستغلالهم الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
كما تمّ ضبْط مخالفٍ للرعي بمحمية شرعان الطبيعية في المدينة المنوّرة، و11 آخرين؛ لتلويثهم البيئة بحرق مخلفات صناعية في محافظة جدة، ومقيمَيْن خالفا نظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الشرقية.
وأفادت الوزارة بأنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قِبل الجهات المختصّة.