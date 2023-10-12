له 3 أعراض.. "صحة الرياض": خطوتان تسهمان في الوقاية من "التهاب المفاصل"

أوضحت المديرية العامة للشئون الصحية بالرياض أن اتباع نمط حياة صحي والمحافظة على الوزن خطوتان تسهمان في الوقاية من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.
وقالت صحة الرياض تزامناً مع اليوم العالمي لالتهاب المفاصل: إن المرض عبارة عن التهاب أو تورم مفصل واحد أو أكثر، وله أكثر من 100 نوع، وتأثيره يكون في المفاصل أو الأنسجة حولها والأنسجة الضامة.
ولفتت الصحة في إنفوجرافيك نشرته اليوم إلى أن أبرز أعراض الإصابة بالمرض تتمثل في شعور بالألم وانتفاخ في المفاصل، وتقلص نطاق الحركة فيها وتيبسها.
وأضافت أن للمرض عدة أشكال تشمل "هشاشة العظام والنقرس والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي".