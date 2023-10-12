له 3 أعراض.. "صحة الرياض": خطوتان تسهمان في الوقاية من "التهاب المفاصل"

وقالت صحة الرياض تزامناً مع اليوم العالمي لالتهاب المفاصل: إن المرض عبارة عن التهاب أو تورم مفصل واحد أو أكثر، وله أكثر من 100 نوع، وتأثيره يكون في المفاصل أو الأنسجة حولها والأنسجة الضامة.