ألمانيا توافق على بيع المزيد من مقاتلات يوروفايتر للسعودية

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن بلادها تسمح بمزيد من المبيعات الجديدة لمقاتلات من طراز يوروفايتر للسعودية.
وقالت بيربوك لوسائل الإعلام: إن الحكومة الألمانية لا تعارض الاعتبارات البريطانية في شأن بيع المزيد من المقاتلات للسعودية؛ مشددة على دور الرياض البناء في الأزمة الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ أحداث 7 أكتوبر في غزة وإسرائيل.
وتقود المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا برنامج "يوروفايتر" الذي يجمع شركات مصنّعة هي "بي إيه إي سيستمز" و"إيرباص" و"ليوناردو".
وتمتلك هذه المقاتلات قدرات كبيرة على التخفي، وكذلك حمل قنابل موجهة بالليزر، وصواريخ كروز، وأخرى مضادة للرادارات والدروع، إضافة إلى مدفع "ماوز بي كي"، كما تملك المحركات النفاثة التوربينية عالية الأداء من طراز إي جيه 200 (EJ200)، وبإمكانها دفع المقاتلة للتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت دون الحاجة إلى حرق وقود إضافي.