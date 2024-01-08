ألمانيا توافق على بيع المزيد من مقاتلات يوروفايتر للسعودية

وتمتلك هذه المقاتلات قدرات كبيرة على التخفي، وكذلك حمل قنابل موجهة بالليزر، وصواريخ كروز، وأخرى مضادة للرادارات والدروع، إضافة إلى مدفع "ماوز بي كي"، كما تملك المحركات النفاثة التوربينية عالية الأداء من طراز إي جيه 200 (EJ200)، وبإمكانها دفع المقاتلة للتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت دون الحاجة إلى حرق وقود إضافي.