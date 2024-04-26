المدير التنفيذي لـ "هامبرغيني" بعد إغلاق مطاعم بالرياض: فحوصات شاملة بمعاملنا المركزية

قال المدير التنفيذي والمؤسس للعلامة التجارية هامبرغيني نواف الفوزان عقب إغلاق أمانة الرياض جميع الفروع والمعامل الخاصة بالمطعم على إثر رصد 15 حالة تسمم في مقطع فيديو عبر "الإخبارية "أنه يوم الخميس الماضي تلقى اتصالاً من أمانة مدينة الرياض عن وجود عدد من حالات تسمم وجميع هذه الحالات تناولت وجبة فروعنا في مدينة الرياض.
وتابع: طلبت الأمانة إغلاق جميع فروعنا في مدينة الرياض والمعمل المركزي في المنطقة الوسطى لعمل جميع الفحوصات والاختبارات لمعرفة المسبب الأساسي لهذه الحالة.
وأردف: ولإيماننا الكبير أن سلامة الغذاء وجودة المنتجات هي عنصر أساس في عملنا بدرنا بالإغلاق المباشر لجميع فروعنا وإلغاء جميع الطلبات من كافة منافذ البيع وطلبات التوصيل.
وتابع: وحتى هذه اللحظة لم يتم الإفصاح عن هذا السبب ونعمل جنباً إلى جنب مع كافة الجهات المعنية لأخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة ونعمل في هامبرغيني على أساس الجودة والمعايير العالمية لصحة الغذاء وسلامة التغذية ونسعى جاهدين لتقديم تجربة مثالية ونعمل بجودة عالية ومواصفات قياسية ونتمنى الصحة والسلامة لكل من أصابه التسمم.