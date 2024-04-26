المدير التنفيذي لـ "هامبرغيني" بعد إغلاق مطاعم بالرياض: فحوصات شاملة بمعاملنا المركزية

قال المدير التنفيذي والمؤسس للعلامة التجارية هامبرغيني نواف الفوزان عقب إغلاق أمانة الرياض جميع الفروع والمعامل الخاصة بالمطعم على إثر رصد 15 حالة تسمم في مقطع فيديو عبر "الإخبارية "أنه يوم الخميس الماضي تلقى اتصالاً من أمانة مدينة الرياض عن وجود عدد من حالات تسمم وجميع هذه الحالات تناولت وجبة فروعنا في مدينة الرياض.