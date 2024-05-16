"قمة المنامة".. ولي العهد يلتقي ملك الأردن وأمين الأمم المتحدة ورئيس الوزراء الكويتي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ملك الأردن عبدالله الثاني، على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين.
وعلى هامش "قمة المنامة"، التقى ولي العهد مع رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وكان ولي العهد قد سلم رئاسة القمة العربية إلى البحرين، مؤكداً سموه في كلمة له أن المملكة أولت أهمية بالغة بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك.