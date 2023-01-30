‫من ضمن الخدمات الجديدة الأحوال المدنية عبر "أبشر".. إتاحة خدمة طباعة البرنت

تضمنت الخدمات الجديدة التي دشنها وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، خدمة بياناتي المطورة التي تتمثل في إتاحة خدمة طباعة البرنت الخاص بعرض بيانات المواطن من منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة فروع الأحوال المدنية.