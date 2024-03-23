خلال العشر الأوائل.. "كشافة التعليم" تحقّق "44770" ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن

كما تمّ توزيع "87500" وجبة مغلفة على الصائمين في توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله، مع توزيع "126500" عبوة تمر في صحن المطاف والمسعى، وبلغت كمية القهوة التي وزعت عند الإفطار "2960" لترًا يتمّ تحضيرها في "146" ترمس سعة 2 لتر يوميًّا.