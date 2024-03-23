خلال العشر الأوائل.. "كشافة التعليم" تحقّق "44770" ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن

حقّقت كشافة وزارة التعليم ممثلة في مركز بادر لخدمة ضيوف الرحمن خلال العشر الأولى من شهر رمضان؛ "44770" ساعة عمل نفذها أكثر من "900" كشاف وفتاة عبر تسعة مسارات متنوعة، استفاد منها ما يقرب من "300" ألف من المعتمرين والزوار.
كما تمّ توزيع "87500" وجبة مغلفة على الصائمين في توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله، مع توزيع "126500" عبوة تمر في صحن المطاف والمسعى، وبلغت كمية القهوة التي وزعت عند الإفطار "2960" لترًا يتمّ تحضيرها في "146" ترمس سعة 2 لتر يوميًّا.
من جانب آخر يشارك 43 كشافًا في مسار دفع العربات المخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات لمساعدتهم في الوصول إلى الحرم كما تعمل 12 فتاة في مسار المقرأة الذي يعنى بتصحيح التلاوة في مصليات النساء. وتتعاون كشافة وزارة التعليم مع كلٍّ من: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقوة أمن الحرم المكي الشريف وجمعية الحديبية للخدمات الإنسانية.