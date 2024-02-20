وزير الإسكان يُكرِّم بنك الرياض لمشاركته الفاعلة ورعايته معرض ريستاتكس العقاري ٢٠٢٤

ويُعتبر بنك الرياض في مقدمة المؤسسات المالية التي تُقدِّم حلولاً تمويلية متنوعة ومبتكرة؛ لدعم القطاع العقاري، ويتعاون مع عدد من الجهات العقارية، وفي مقدمتها صندوق التنمية العقاري؛ لتقديم خدمات تمويلية لمستفيدي برنامج "سكني" الهادف لرفع نسبة تملُّك المساكن بين المواطنين، وكذلك برنامج "تطوير"، الذي يقدم الدعم للشركات والمطورين العقاريين؛ لتطوير مشاريع عقارية ذات جودة عالية، إضافة إلى توقيع اتفاقية مؤخرًا مع مؤسسة سكن لصالح مستفيدي منصة جود الإسكان.