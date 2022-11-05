بالصور.. جناح "الشؤون الإسلامية" يستقبل زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

استقبل جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم السبت، زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022م، في دورته الـ41، بمركز إكسبو الشارقة.
وانطلقت فعاليات المعرض تحت شعار "كلمة للعالم"، وسط إقبال كبير من مختلف الجنسيات، وبمشاركة أكثر من 2213 دار نشر عالمية وجهات حكومية وأهلية من 95 دولة.
وقد تضمّن جناح وزارة الشؤون الإسلامية، ركنًا خاصًّا بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ حيث يحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات المصاحف وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية.
كما يشتمل ركن المجمع على مراحل طباعة القرآن الكريم؛ لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية للمملكة في عنايتها بالقرآن الكريم وخدمته من خلال طباعته وتوزيعه ليصل لجميع المسلمين في العالم.
ويقدّم جناح الوزارة بالمعرض آلاف النسخ من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم كهدية للزوار.
كما يستعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية وخدمات المكتبة الإلكترونية، إلى جانب عرض الخدمات التي تقدمها الوزارة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وتقنيات تعليم الحج والعمرة عبر تطبيق الواقع الافتراضي الذي جذب أنظار الزوار، بالإضافة إلى جهودها في محاربة الإرهاب والتطرف.
وتأتي مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية، بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتماشيًا مع رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام ونشر منهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والإرهاب، من خلال النشر والتأليف والبرامج التقنية التي ترسخ مفاهيم وقيم الإسلام السمحة وتعزز ثقافة التسامح ونبذ الكراهية.