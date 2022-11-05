بالصور.. جناح "الشؤون الإسلامية" يستقبل زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

كما يستعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية وخدمات المكتبة الإلكترونية، إلى جانب عرض الخدمات التي تقدمها الوزارة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وتقنيات تعليم الحج والعمرة عبر تطبيق الواقع الافتراضي الذي جذب أنظار الزوار، بالإضافة إلى جهودها في محاربة الإرهاب والتطرف.