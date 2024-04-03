اختفاء طفلة في ظروف غامضة بـ"حصمة جازان".. وأسرتها تناشد البحث عنها

ناشدت أسرة الطفلة "أمواج خالد عيضة" (13 عامًا) مساعدتهم للبحث عنها بعد اختفائها في ظروف غامضة فجر الأربعاء، وذلك بعد صلاة القيام في إسكان الحصمة بأحد المسارحة جنوب جازان.
وتُبيِّن التفاصيل التي رواها أحد أقارب الطفلة لـ"سبق" أنها توجهت مع شقيقاتها أمس لصلاة القيام في أحد المساجد بسكن الحصمة غير أنها تلاشت عن الأنظار، ولا يعلمون أين اختفت. موضحًا أنها لا تحمل أي جوال معها، وتم البحث عنها في جميع الأماكن المتوقع وجودها فيها، ومنها المستشفى العام، وغيرها من المواقع، ولكن دون فائدة.
وبيَّن أن الطفلة لديها معاملة في الأحوال المدنية مع والدها، ولا تعاني من أي مشكلة صحية، ولم يسبق لها أن اختفت. مشيرًا إلى أنهم توجهوا لتقديم بلاغ.
وناشدت الأسرة كل من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة أو التواصل على الرقم 0510665707.