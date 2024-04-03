اختفاء طفلة في ظروف غامضة بـ"حصمة جازان".. وأسرتها تناشد البحث عنها

وتُبيِّن التفاصيل التي رواها أحد أقارب الطفلة لـ"سبق" أنها توجهت مع شقيقاتها أمس لصلاة القيام في أحد المساجد بسكن الحصمة غير أنها تلاشت عن الأنظار، ولا يعلمون أين اختفت. موضحًا أنها لا تحمل أي جوال معها، وتم البحث عنها في جميع الأماكن المتوقع وجودها فيها، ومنها المستشفى العام، وغيرها من المواقع، ولكن دون فائدة.