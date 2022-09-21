"تويتر": اليوم الوطني يحظى بتفاعل كبير كونه يعد من المناسبات الثقافية في التقويم السعودي

في استطلاع لـ"تويتر" حول اليوم الوطني:
• 69 % من السعوديين يعتقدون بضرورة تواصل العلامات التجارية المحلية مع جماهيرها من خلال اليوم الوطني السعودي.
• 50 % من المحادثات التي تدور على "تويتر" حول اليوم الوطني السعودي تبدأ بين 1 و21 سبتمبر.
• يرى 76% من المشاركين في الدراسة أن على العلامات التجارية إطلاق مبادراتها في الفترة التي تسبق الاحتفال، بدلًا من التواصل فقط في يوم المناسبة.
أوضح أنطوان كايروني المدير الإقليمي المؤقت لـ"تويتر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصريح خاص لـ"سبق" أن "تويتر" سجّل زيادة قدرها 12% على أساس سنوي في المحادثات التي دارت حول اليوم الوطني السعودي الـ91، مشيرًا إلى أن السعوديين عبروا عن فخرهم بالمملكة من جوانب عدّة.
وقال أنطوان: "يأتي الأشخاص إلى تويتر للتحدّث عن كل ما يدور حولهم، لا سيما حول الأحداث المهمة والمناسبات الكبيرة، كاليوم الوطني السعودي، الذي يُعدّ من أهم المناسبات الثقافية في التقويم السعودي، وهو ما يجعله وقتًا ملائمًا للاحتفاء بثقافة المملكة وتراثها وإنجازاتها، وقد أظهر استطلاع على تويتر أن ثلثي مرتادي المنصة في السعودية قد أعربوا عن حماسهم للاحتفال بالمناسبة المقبلة".
التحول الرقمي والتنمية
ووفقًا لدراسة "تويتر إنسايتس" الاستطلاعية التي أُجريت في يونيو 2022، أعرب 57% ممن شملتهم العينة عن فخرهم بالتحوّل الرقمي الذي تشهده بلادهم، فيما أعرب 52% منهم عن فخرهم بجانب التنمية الاقتصادية، في المقابل، عبر 50% منهم عن فخرهم بتحول المملكة إلى وجهة سياحية.
وكشفت الدراسة عن أن 69% من المشاركين يرون أن من المهم للعلامات التجارية المحلية التواصل مع جماهيرها من خلال اليوم الوطني السعودي، فيما يرى 56% أن الشيء نفسه ينطبق على العلامات التجارية العالمية.
التوقيت الأنسب
ووجدت الدراسة أن المحادثات تنطلق على المنصة في بداية سبتمبر، حيث إن 50% من المحادثات التي تدور على "تويتر" حول اليوم الوطني السعودي، تبدأ بين 1 و21 سبتمبر، وتبلغ ذروتها في الثالث والعشرين من الشهر؛ يوم المناسبة نفسه. وفي هذا الإطار، يرى 76% من المشاركين في الدراسة أن على العلامات التجارية إطلاق مبادراتها في الفترة التي تسبق الاحتفال، بدلًا من التواصل فقط في يوم المناسبة، إذ فضّل 58% نشر العلامات التجارية سلسلة من التغريدات حول اليوم الوطني السعودي لإقامة سياق سردي خاصّ بها، بدل الاكتفاء بتغريدة واحدة للتهنئة بالمناسبة.
الفيديو يتفوق
واعتبر "أنطوان" أن الفيديو أداة قويّة للسرد القصصي تسمح للمعلنين بسرد قصة العلامة التجارية، ففي مناسبة اليوم الوطني السعودي، يمكن أن يؤدي ربط أهداف العلامة التجارية بهذه المناسبة بطريقة أصيلة إلى إضفاء أهمية ثقافية ملموسة، وقد كشفت الأبحاث عن أن مقاطع الفيديو ذات نسبة المشاهدة المرتفعة أثارت اهتمامًا أكبر لدى الجمهور السعودي؛ إذ أبدى 36% من مرتادي المنصة اهتمامهم بمشاهدة مقاطع الفيديو عالية المشاهدة، فيما اهتمّ 22% بمشاهدة الفيديو كاملًا.
حلول متعددة
وحول كيفية الحصول على تفاعل كبير مع الجمهور في اليوم الوطني السعودي من خلال منصة "تويتر"، نوه "أنطوان" إلى أن ثمّة عددًا من الحلول التي يمكن للعلامات التجارية الاستفادة منها في مدّة الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، مثل ميزة استحواذ الإعلانات على الخط الزمني Takeover Ads، التي تتيح للعلامات التجارية فرصة الريادة من خلال الاستحواذ على اللحظات المهمة في أكثر مواقع تويتر تميزًا، وهناك أيضًا ميزة رعايات Amplify، التي تربط العلامات التجارية بمحتوى يناسبها، ونحن حريصون على التعاون مع شركاء المحتوى في جميع أنحاء المنطقة؛ لإتاحة المحتوى الملائم للعلامات التجارية على "تويتر"، إما من خلال Amplify Pre-roll Video أو رعايات Amplify..