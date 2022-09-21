"تويتر": اليوم الوطني يحظى بتفاعل كبير كونه يعد من المناسبات الثقافية في التقويم السعودي

حلول متعددة

وحول كيفية الحصول على تفاعل كبير مع الجمهور في اليوم الوطني السعودي من خلال منصة "تويتر"، نوه "أنطوان" إلى أن ثمّة عددًا من الحلول التي يمكن للعلامات التجارية الاستفادة منها في مدّة الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، مثل ميزة استحواذ الإعلانات على الخط الزمني Takeover Ads، التي تتيح للعلامات التجارية فرصة الريادة من خلال الاستحواذ على اللحظات المهمة في أكثر مواقع تويتر تميزًا، وهناك أيضًا ميزة رعايات Amplify، التي تربط العلامات التجارية بمحتوى يناسبها، ونحن حريصون على التعاون مع شركاء المحتوى في جميع أنحاء المنطقة؛ لإتاحة المحتوى الملائم للعلامات التجارية على "تويتر"، إما من خلال Amplify Pre-roll Video أو رعايات Amplify..