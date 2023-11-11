أمين التعاون الإسلامي: القمة العربية والإسلامية تؤكد تأييدنا المطلق للشعب الفلسطيني

وأوضح خلال كلمته في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية, المنعقدة في الرياض , أن الجميع تابع المناظر البشعة التي وقعت والتطهير العرقي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بدون أي نظرة إنسانية مما يستدعي توثيق ذلك واستخدام الآليات الشرعية والقانونية الدولية الموجودة حتى تكون الحكومة القائمة بالاحتلال مسؤولة عما تقترفه, داعياً إلى إيقاف إطلاق النار ضد هذه الهجمات التي تقوم بها ضد سكان غزة ولفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة, وضمان أمن الشعب الفلسطيني.