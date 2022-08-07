مزاد أرض "خليج سلمان".. مردود ربحي عالٍ ووجهة مستقبلية واعدة

امتدادًا للمشاريع الاستثمارية الكبرى للمملكة العربية السعودية المنتشرة في مختلف المناطق، وبإشراف من لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، تنظم شركة نزل للتسويق العقاري مزاد أرض "خليج سلمان" على مساحة إجمالية تبلغ 422,486 متر مربع في مدينة جدة.
وتقع أرض "خليج سلمان" في محافظة جدة في منطقة أبحر الشمالية التي تشتهر بكثرة المعالم السياحية وتعد إحدى المناطق السياحية والساحلية الراقية على ساحل البحر الأحمر، وعلى واجهة بحرية يصل طولها إلى 55 كيلو متر تقريبًا.
وترتبط أرض خليج سلمان بعدد من الطرق رئيسية ويمر به واحد من أهم الطرق الرئيسية في منطقة أبحر الشمالية التي تشتهر بكثرة المعالم السياحية، هذا ويتميز بحر "خليج سلمان" بصفاء الشواطئ والوجهات السياحية به.
وتشكل أرض خليج سلمان وموقعها الفريد خيارًا استثماريًا متنوعًا لإقامة مجمع سكني مغلق بمواصفات عالمية، أو مشروعٍ تجاري خدمي، أو مدينة ترفيهية تضم منتجعات وفنادق، وغيرها من الفرص الاستثمارية، حيث تعد أرض خليج سلمان أرضاً خام بموقع استراتيجي مميز، مما يتيح خيارات أكثر للشراء والمنافسة في المزاد الذي يعد فرصة سانحة للمستثمرين الباحثين عن أفضل الفرص الاستثمارية المستقبلية.
وتعد أرض خليج سلمان خام خاضعة للتخطيط، وتمتاز بأنها ذات طابع استراتيجي وتضم منطقة خدمات لوجستية، وخالية من أي شوائب تعيق الحركة التطويرية، كما أن طبيعة الأرض ومعالمها ذات سطح مستوىٍ، مع توفر كامل للخدمات والبنية التحتية.
الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عملت على ترسية مزاد أرض "خليج سلمان" لصالح شركة "نزل" للتسويق العقاري، التي نجحت في تسويق عدد من المشاريع العقارية الكبيرة في مناطق المملكة، وتحظى بثقة عملائها من جهات وأفراد ما يجعلها في مصافّ الشركات الأولى في قطاع التسويق العقاري، وتبقى الفرص الاستثمارية في مدينة جدة فرص واعدة لاستثمار ذكي ومستقبلي لصناعة مستقبل مشرق ورفاهية تتخطي حدود المكان.
ويمكن التواصل والاتصال للمشاركة في المزاد والاطلاع على الشروط المطلوبة من خلال الاتصال عبر (الرقم الموحد 920004193 ) أو من خلال منصة تويتر (Salman_Gulf@).