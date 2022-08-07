مزاد أرض "خليج سلمان".. مردود ربحي عالٍ ووجهة مستقبلية واعدة

الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عملت على ترسية مزاد أرض "خليج سلمان" لصالح شركة "نزل" للتسويق العقاري، التي نجحت في تسويق عدد من المشاريع العقارية الكبيرة في مناطق المملكة، وتحظى بثقة عملائها من جهات وأفراد ما يجعلها في مصافّ الشركات الأولى في قطاع التسويق العقاري، وتبقى الفرص الاستثمارية في مدينة جدة فرص واعدة لاستثمار ذكي ومستقبلي لصناعة مستقبل مشرق ورفاهية تتخطي حدود المكان.