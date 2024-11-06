"ثقافة الإبل".. عنوان بارز وملهم في جناح المملكة بـ "الأسبوع العربي في اليونسكو"

ويأتي اختيار الإبل في الجناح السعودي باليونسكو نظرًا لما تمثله من قيمة ثقافية فريدة، جعلت وزارة الثقافة السعودية تجعلها رمزًا لهذا العام 2024م، الذي أطلقت عليه "عام الإبل"؛ تأكيدًا على ما تحظى به الإبل من اهتمام في الجزيرة العربية منذ القرون السابقة وحتى اليوم، حيث كانت معينة لهم في التنقل والترحال، كما تعد جزءًا من تراثهم الذي تستمد منه القصص، وتكتب فيه القصائد والأشعار، وتنسج منه الروايات والحكايات، حتى أصبحت رمزًا ثقافيًا في تراث إنسان الجزيرة، وشاهدًا من شواهد الأصالة، وعنصرًا ثقافيًا بارزًا في الهوية السعودية محليًا وعالميًا.