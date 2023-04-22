محليات

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول مواطني المملكة وعدد من رعايا الدول من السودان

توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم لبلدانهم
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول مواطني المملكة وعدد من رعايا الدول من السودان
واس
واس

إنفاذًا لتوجيهات القيادة، تم وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان، وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون.

جاء ذلك من خلال عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية، بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطنًا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصًا، يمثلون الجنسيات التالية: "الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو".

وعملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب؛ تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

الملك سلمان بن عبد العزيز
الأمير محمد بن سلمان
إجلاء المواطنين السعوديين من السودان

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