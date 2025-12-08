انطلاق الملتقى الأول للقطاع غير الربحي في منظومة البيئة والمياه بالرياض غدًا

برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، تنطلق غدًا فعاليات الملتقى الأول للقطاع غير الربحي في منظومة البيئة والمياه والزراعة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر 2025 في فندق فيرمونت بالرياض.
ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية، إلى جانب المختصين والمهتمين بمجالات البيئة والمياه والزراعة.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل بين المنظومة والقطاع غير الربحي، ودعم الشراكات البيئية، وتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة، إلى جانب مناقشة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، ودور القطاع غير الربحي في رفع الوعي البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُعد الملتقى منصة وطنية تجمع الخبراء وممثلي القطاعات ذات العلاقة، عبر جلسات حوارية متخصصة تتناول أبرز التحديات والفرص، ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة والجهات المشاركة، لدعم المبادرات وتحفيز تبني ممارسات بيئية مستدامة.
كما يتضمن الملتقى أجنحة مخصصة لاستعراض المبادرات والمشاريع التطوعية، وأحدث الممارسات في العمل غير الربحي البيئي، إضافة إلى منصة خاصة بالمتطوعين.
ويأتي تنظيم هذا الحدث ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز مشاركته في حماية الموارد الطبيعية، ورفع الوعي المجتمعي، وبناء قطاع غير ربحي مؤثر وفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.